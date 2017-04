Chrissy Teigen Beri Uang Rp74,4 Juta Demi Sekolahkan Fansnya

VIVA.co.id – Supermodel Chrissy Teigen yang merupakan istri dari penyanyi kondang John Legend berbaik hati untuk membayarkan biaya sekolah kecantikan untuk seorang penggemarnya. Keputusan ini ia ambil setelah membaca salah satu unggahan penggalangan dana di internet.

Dilansir dari laman Us Weekly, seorang wanita bernama Mercedes Edney melakukan penggalangan dana di situs YouCaring.com. Ia berusaha mengumpulkan dana sekitar US$5.995 atau Rp79,6 juta untuk mendaftarkan diri di Academy of Nail Technology and Esthetics pada 7 April 2017 lalu.

Beberapa jam setelah mengunggah tautan penggalangan dana tersebut di Twitter, Edney mencoba untuk mengecek jumlah dana yang terkumpul. Mengejutkan, sudah ada US$5.605 atau Rp74,4 juta yang masuk dari host Lip Sync Battle tersebut.

"Aku melihat ini akan menjadi passion-mu untuk waktu yang panjang. Aku sangat senang mendengar kamu akan meraih impianmu," tulis Teigen di laman penggalangan dana tersebut.

Edney langsung mengungkapkan kegembiraannya melalui Twitter. "Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku memberitahukan ini pada ibuku dan aku bahkan tidak bisa menyampaikannya dengan baik," kata dia.

Pada 8 April 2017, ia pun mengunggah bukti pembayaran sekolahnya tersebut.

"Aku menangis terharu sepanjang malam dan menangis di kantor pagi ini saat aku membayar uang muka sekolah kecantikanku. Aku tidak pernah sebahagia ini. Terima kasih Chrissy dan terima kasih pada semua orang yang telah mem-voting dan mendukungku selama ini. Ini sangat berarti untukku, lebih dari yang kalian tahu," tulisnya.

THANK YOU SOOOOOOOOOOO MUCH!! @chrissyteigen I don't even know how else to thank you right now.