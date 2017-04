Koleksi Desainer RI Ramaikan Department Store Asal Prancis

VIVA.co.id – Memasuki tahun ke-4 berdirinya Galeries Lafayette di Jakarta, Jakarta Fashion Week dan Indonesia Fashion Forward (IFF) menghadirkan Fashion Lab untuk keempat kalinya. Acara yang berlangsung pada 5 April hingga 21 Mei 2017 ini menghadirkan koleksi dari 12 desainer.

Beberapa desainer tersebut, seperti Ellyhan, Alex[a]lexa, Milcah, Day and Night by Yelly, Lotuz, Revesstudio, Mazuki, Pvra, Danjyo Hiyoji, ATS the Label, Vivian Lee, dan Kami Idea. Para desainer IFF menampilkan koleksi terbaik di gerai department store premium asal Prancis tersebut.

Adapun Fashion Lab ini merupakan komitmen dari Galeries Lafayette yang berkomitmen untuk menyediakan sarana bagi para desainer lokal Indonesia untuk memperkenalkan hasil karyanya. Program ini juga merupakan identitas fesyen terbaru yang menghadirkan konsep imajinasi, kreativitas dengan unsur young, fashionable, chic dan unik.

"Kami menyiapkan wadah bagi desainer Indonesia untuk memperkenalkan hasil karyanya. Fashion Lab ini juga sebagai bentuk give back program yang merupakan CSR Galeries Lafayette untuk terus memberikan dukungan terhadap perkembangan industri fesyen," ujar Melissa Ann Tjahyadikarta, Head Marketing Galeries Lafayette di kawasan Jakarta Pusat, Selasa, 11 April 2017.

Dia menuturkan bahwa Fashion Lab ini sekaligus ajang pengembangan kapasitas para desainer, baik dari sisi kreativitas maupun bisnis. Hal itu bermanfaat untuk mempersiapkan mereka memasuki pasar mode dunia.

Untuk saat ini, label IFF yang masih menjadi tenant di Galeries Lafayette seperti Rani Hatta, Paulina Katarina, Byo, Major Minor, Toton dan Tex Saverio. "Saat ini yang masih bertahan ada beberapa desainer seperti Rani Hatta, Paulina Katarina, Byo, Major Minor, Toton dan Tex Saverio," ucap dia.