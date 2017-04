Adegan Wanita Berhijab di Serial Grey's Anatomy Jadi Sorotan

VIVA.co.id – Serial populer Amerika Serikat, Grey's Anatomy episode 18 di musim 13, membuat kejutan. Adegan ini menampilkan dua karakter yang mengenakan hijab. Adegan yang memperlihatkan dua karakter berhijab tersebut, langsung mendapat sorotan netizen.

Seperti dilansir dari Asia One, dua wanita yang mengenakan hijab tersebut diceritakan sebagai dokter dan perawat. Adegan ini tampil dalam episode berjudul, Be Still My Soul. Adegan wanita mengenakan hijab dianggap yang pertama dalam serial produksi Amerika Serikat tersebut.

Adegan ini pun mendapat respons positif dari netizen. Mereka sangat tersentuh, karena serial tersebut memasukkan adegan wanita berhijab.

"Di musim ke 14 Grey's Anatomy menampilkan hijab yang dikenakan dokter muslim. Terima kasih," tulis salah satu netizen. "Akhirnya Hijab tampil di serial Grey's Anatomy.Dan internet menyukainya," ujar yang lain. "Ada hijab di serial Grey's Anatomy, dan saya sangat terkejut," kata yang lainnya. "Saya menyukai semua dokter wanita yang mengenakan hijab di adegan ini," ujar netizen lain.

Bintang utama Grey's Anatomy, Ellen Pompeo yang juga menjadi sutradara pada episode tersebut mengaku bangga. Dan, ia sangat senang melakukan bagian tersebut, dan membuat orang merasa senang. Dia berterima kasih kepada penonton yang menyukai adegan wanita berhijab di serial tersebut.

Ellen berperan sebagai Meredith Grey. Serial ini berkisah tentang drama kedokteran di sebuah rumah sakit di Seattle. (asp)