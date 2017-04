Keindahan Gyeongsangnam, Lokasi Favorit Syuting Drama Korea

VIVA.co.id – Masih ingat dengan adegan dalam drama My Live From The Star, di mana Do Min Joon yang seorang alien membawa Chun Song Yi ke sebuah tempat penuh bunga yang sempat diduga Chun Song Yi sebagai planet lain. Adegan romantis tersebut, ternyata diambil di salah satu tempat yang terletak di provinsi Gyeongsangnam, Korea Selatan.

Syuting dilakukan di Jangsado Island, sekitar 21,5 kilometer dari dermaga Tongyeong. Pulau ini dikelilingi saluran air Hallyeosudo, dengan pohon-pohon Camellia, magnolia serta bunga -bunga liar, yang menambah romantis suasana.

Keindahan alam lainnya yang sayang untuk dilewatkan dari daerah ini adalah Geoje Oede Botania, yang merupakan lokasi syuting drama Winter Sonata.

"Lumayan luas, ada berbagai jenis tumbuhan, di bentuk secantik mungkin dan pemandangan langsung ke laut. Paling bagus Hwangmaesan, pegunungan, atau bukit berubah jadi pink, karena tertutup royal azalea," kata Lee Hye Kyoung, divisi promosi pariwisata, saat acara Busan.Ulsan.Gyeongnam Tourism Roadshow Jakarta 2017, di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta.

Ia mengungkapkan, yang paling terkenal dari Gyeongsangnam adalah Jinhae Naval Port Festival atau Cherry Blossom Festival.

"Digelar mulai 1 hingga 10 April, tetapi bunganya sendiri masih bersemi selama bulan April, juga festival lainnya seperti Jinju Lantern festival di sungai Namgang, dengan berbagai bentuk lampion cantik," ungkapnya.

Menjadi bagian dari Korea Selatan sejak tahun 1948, provinsi Gyeongsangnam memiliki keindahannya sendiri yang membuat mata siapa pun terpikat dibuatnya. Saat berkunjung ke Gyeongsangnam, jangan lupa mencoba cable car di gunung Mireuksan. Cable car ini adalah yang terpanjang di Korea, dengan ketinggian 1970 meter dan jarak tempuh sekitar 15 menit.

Untuk bisa sampai di Gyeongsangnam, bisa ditempuh dengan KTX yang memakan waktu sekitar dua hingga tiga jam lebih, bus yang memakan waktu sekitar lima hingga enam jam, atau paling singkat bisa dengan pesawat dari Gimhae ke Gimpo sekitar satu jam, atau Sacheon ke Gimpo, atau Sacheon ke Jeju. (asp)