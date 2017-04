Katy Perry Rilis High Heels Terinspirasi Hillary Clinton

VIVA.co.id – Penyanyi Katy Perry merupakan salah satu pendukung terbesar Hillary Clinton selama kampanye presiden pada tahun lalu. Dia bahkan ikut kampanye dan memoles kukunya dengan logo kampanye Hillary.

Dan sekarang duo ini kembali muncul bersama. Tapi, kali ini, mereka berkolaborasi dalam cara yang sama sekali tak terduga.

Dikutip dari Teen Vogue, Katy menciptakan sepatu dengan model yang terinspirasi oleh Hillary Clinton. Sepatu bahan suede berwarna pastel ini hadir dalam dua warna musim semi, blush pink dan seafoam green.

Dengan hak transparan yang chunky, sepatu dengan nama The Hillary ini memberi sentuhan elegan untuk setiap tampilan musim semi. High heels ini praktis dan bisa dikenakan untuk siang atau malam hari.

Katy mengunggah foto Hillary sedang mengenakan sepatu itu ke dalam akunnya di Twitter. Bagi pembeli tercepat bisa mendapatkan potongan harga hingga 25 persen. Adapun harga sepatu ini Rp1,85 juta. (one)

??POWER PUMP??your way over to https://t.co/F1qKGOllSl for the last few hours of the spring 25% sale?@HillaryClinton is wearing #TheHillary pic.twitter.com/j6rFL1Kr5u