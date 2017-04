Fate of Furious, Pengkhianatan dalam Aksi Mendebarkan

VIVA.co.id – The Fate of the Furious, seri kedelapan dari franchise populer, Fast and Furious, akhirnya resmi dirilis di Indonesia. Film ini diprediksi akan jadi pemecah kesunyian box office Hollywood setelah Beauty and the Beast beberapa pekan yang lalu.

Cerita dibuka oleh Dominic Toretto (Vin Diesel) yang memutuskan untuk tinggal di Havana, Kuba bersama sang kekasih, Letty (Michelle Rodriguez). Mereka berdua ingin hidup tenang dan jauh dari hiruk-pikuk pekerjaannya yang amat menantang.

Di tengah ketenangannya itu, tiba-tiba suasana terpecah oleh kehadiran Cipher (Charlize Teron) di Kuba. Wanita itu meminta Dom untuk bekerja padanya dan mengkhianati tim terdahulunya yang dipimpin oleh Hobbs (Dwayne Johnson). Tanpa banyak bicara, Dom mengambil tawaran itu.

Tak lama setelahnya, Dom dihubungi oleh Hobbs dan diminta untuk bergabung dalam misi perampokan alat berbahaya, EMP, di Berlin, Jerman. Dom yang telah berbelot pun bersedia ikut terlibat pada misi tersebut, namun di akhir ia harus menabrak mobil Hobbs sampai terbalik dan mencuri EMP hasil rampasan sebelumnya.

Sikap aneh dari diri Dom, tentu menimbulkan rasa penasaran tersendiri dari tim terdahulunya. Apa yang sebenarnya terjadi dalam diri Dom? Mengapa ia sampai mau bekerja sama dengan sosok tak dikenal itu? Jawaban tersebut bisa didapat di keseluruhan film FF8 ini.

Sekuel kali ini tentu menjadi kebangkitan tersendiri atas perjalanan film yang telah mencapai umur 16 tahun tersebut. Terlebih, FF8 merupakan sekuel pertama tanpa kehadiran Brian O’Connor, diperankan oleh Paul Walker yang meninggal akibat kecelakaan pada 2013 lalu.

Aksi mendebarkan FF8 masih didominasi oleh balap liar, baku tembak, serta intrik-intrik hubungan antarindividu yang digambarkan cukup kompleks. Namun sayang, ceritanya tak terlalu berkesan dari plot ke plot. Bagi mereka yang belum pernah mengikuti sekuel FF sebelumnya pun mungkin akan dibuat bingung dengan cerita ini.

Secara resmi, FF8 bakal ditayangkan di bioskop-bioskop Indonesia pada hari ini, Rabu, 12 April 2017. Aksi nan menantang dari Dom serta kawan-kawan, layak disaksikan, apalagi jika Anda penggemar film genre action.