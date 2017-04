Cukup Sehari Saja, Trailer Thor: Ragnarok Pecahkan Rekor

VIVA.co.id – Trailer perdana Thor: Ragnarok sukses meraih banyak perhatian. Hanya dalam waktu 24 jam saja, trailer ini sudah ditonton sebayak 136 juta kali.

Dirilis pada Senin waktu setempat oleh Disney yang menjadi perusahaan induk dari Marvel, trailer ini mencetak rekor baru yang membanggakan. Trailer Thor: Ragnarok tercatat sebagai trailer film Marvel yang paling banyak ditonton, dilansir The Wrap.

Tak hanya itu, trailer tersebut juga jadi trailer Disney yang paling banyak ditonton di antara semua brand Disney lain, termasuk live action dan animasi seperti Pixar, Star Wars, dan juga Marvel itu sendiri.

Sebelumnya, Beauty and the Beast adalah pemegang rekor untuk Disney dengan jumlah 127,6 juta penonton dalam waktu 24 jam. Star Wars: The Force Awakens ditonton 112 juta kali, sementara Captain America: Civil War adalah pemegang rekor di antara film Marvel lain dengan 94 juta penonton.

Namun, trailer Thor: Ragnarok belum mampu menggeser rekor di antara semua film yang ada. Trailer film horor It karya Stephen King masih berada di posisi pertama dengan 197 juta dan Fate of Furious di posisi kedua dengan 139 juta dalam kurun waktu 24 jam tersebut.

Thor: Ragnarok masih dibintangi Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, dan juga Idris Elba. Sederet karakter baru akan muncul, di antaranya Cate Blanchett sebagai dewi kematian yang jahat. Film ini akan tayang 3 November mendatang.