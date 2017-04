Fans China Beli Tanah di Skotlandia untuk Sehun 'EXO'

VIVA.co.id – Ada-ada saja yang dilakukan fans K-Pop untuk idolanya. Yang terbaru, fans dari China membeli sebidang tanah di Skotlandia sebagai hadiah ulang tahun Sehun dari EXO.

Kabar ini disiarkan Allkpop, hari ini, 12 April 2017. Menginjak usia ke-23 tahun, fans EXO dari China memberi hadiah yang tak terduga untuk salah satu personel EXO, Sehun.

Hadiah tak biasa berupa sebidang tanah tersebut rupanya punya alasan tersendiri. Berdasarkan laporan itu, fans China ingin agar Sehun punya gelar sebagai Lord.

"Kini jangan panggil dia hanya Sehun atau Hun. Panggil dia Lord Oh Sehun," tulis seorang fans dengan sebuah foto sertifikat resmi terkai hal tersebut.

Dari gambar tersebut, lokasi tanah yang dihadiahkan untuk Sehun itu berada di Glencoe Wood Forest Preserve. Dalam peraturan di Skotlandia, mereka yang membeli tanah di negara tersebut akan mendapat gelar Lord dan juga Lady.

Seperti yang tertulis di sertifikat tersebut, si bungsu dari boyband EXO ini kini punya gelar sebagai Lord Sehun di Skotlandia.

