BTS, Grup K-Pop Pertama Masuk Nominasi Penghargaan Billboard

VIVA.co.id – Boyband asal Korea Selatan, BTS, pernah berada di posisi puncak tangga Billboard Social 50 selama beberapa bulan lalu. Prestasi besar ini pun membawa artis ini masuk ke dalam nominasi Billboard Music Awards.

Dari daftar nominasi yang dirilis, BTS masuk nominasi untuk kategori Top Social Artist. Ini menjadi nominasi pertama BTS di ajang penghargaan dunia tersebut. Tak hanya itu, mereka juga jadi grup K-Pop pertama dan artis K-Pop kedua setelah Psy yang tembus nominasi Billboard, dilansir SBS.com.

Boyband ini juga menjadi trending di Twitter. Ia dinobatkan sebagai musisi atau artis dunia yang paling banyak digandrungi di tahun 2016 versi Twitter.

BTS mulai tur dunia kedua pada 18 Februari 2017 lalu yang bertajuk The Wings Tour. Lebih dari 40 ribu penggemar hadir pada konser yang digelar selama dua hari berturut-turut itu.

Di Indonesia, BTS akan menggelar konser '2017 BTS Live Trilogy Episode III The Wings Tour in Jakarta'. Konsernya akan diselenggarakan pada Sabtu, 29 April 2017 di ICE BSD.

Tiket konser dibagi ke dalam lima bagian. Yellow dengan harga Rp1 juta, Blue seharga Rp1,5 juta, Purple Rp2 juta, Green Rp2,3 juta, dan Red Rp3 juta. Yellow dan Blue disediakan tempat duduk secara bebas, sementara lainnya, fans akan menonton dengan berdiri.

Konser ini dibawa oleh IME indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyelenggaraan musik internasional. IME pusat berlokasi di Beijing China dan baru meresmikan kantor cabangnya di Indonesia.

Sudah beli tiket untuk bertemu idola kalian ini? Kamu masih bisa membelinya di situs resmi Tiket Yes24 dan dan Tiket.com.

Finally the wait is over! Here’s the Video Greetings from our beloved BTS, Indonesian A.R.M.Yz! ARE YOU EXCITED ? #TWT #TheWingsTourJakarta pic.twitter.com/xkiicZ0lnU