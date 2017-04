34 Wanita Siap Bersaing Raih Gelar Miss Indonesia 2017

VIVA.co.id – Kontes kecantikan Miss Indonesia kembali digelar. Ajang ini bakal mempertemukan deretan wanita Tanah Air yang tak hanya memiliki paras cantik, namun juga cerdas, berbudi pekerti baik, dan siap memberikan kontribusi buat negara.

Dari sekian banyak kandidat, saat ini sudah terpilih masing-masing perempuan yang mewakili 34 provinsi di Indonesia. Nantinya, juri akan menyeleksi sosok yang layak menyandang status Miss Indonesia 2017 berdasarkan elemen penting seperti manner, impressive, smart, dan social.

Liliana Tanoesoedibjo selaku Chairman of Miss Indonesia Organization, mengungkapkan bahwa ajang Miss Indonesia selalu memberikan kontribusi besar untuk Tanah Air. Terbukti pada tahun lalu, Miss Indonesia 2016 yakni Natasha Mannuela berhasil menjadi runner up Miss World 2016 dan juara di fast track beauty with purpose.

“Pencapaian ini merupakan kebanggaan bersama dan kemenangan bagi rakyat Indonesia,” ujarnya di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu, 12 April 2017.

Adapun Wulan Tilaar sebagai perwakilan dari Puspita Martha mengungkapkan, program-program yang disajikan melalui ajang Miss Indonesia berbeda dengan lainnya. Ia pun mengagumi pola penyeleksian calon kandidat yang tak hanya mengunggulkan kecantikan dari luar, melainkan dalam.

“Progam yang ada di sini berbeda karena mereka mencoba mengangkat dari aspek beauty with a purpose, cantiknya juga dilihat dari dalam. Ini kan bagus, karena berusaha melihat kalau hati dan perilaku di dalam itu adalah segalanya,” kata Wulan.

Selama dua pekan, mulai 10 sampai 23 April 2017, para finalis bakal dikarantina guna diberikan pembekalan diri, bakat dan segala ilmu lainnya terkait pembentukan karakter. Peserta yang berhasil memenangkan mahkota sebagai Miss Indonesia 2017 bakal mewakili Tanah Air dalam serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.