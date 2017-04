Masuk 10 Maskapai Terbaik Dunia, Garuda: Ini Tantangan

VIVA.co.id – Maskapai nasional bangsa Garuda Indonesia berhasil masuk dalam jajaran 10 maskapai terbaik dunia tahun 2017 berdasarkan hasil rating ajang penghargaan “Travelers Choice 2017” dari TripAdvisor, situs perjalanan terkemuka dunia.

Selain masuk dalam kategori “Best Airlines in the World – Top 10”, Garuda Indonesia juga berhasil meraih penghargaan untuk “Top 5 Travellers' Choice Major Airline - Asia Pacific” dan “Best Airline from Indonesia”.

TripAdvisor secara resmi mengumumkan bahwa Garuda Indonesia berhasil masuk dalam 10 maskapai terbaik dunia tahun 2017, dan juga berhasil meraih beberapa penghargaan lain tersebut berdasarkan hasil rating selama tahun 2016 lalu yang diperoleh dari para penumpang, di mana penilaian rating tersebut mencakup kualitas dan kuantitas layanan yang telah diberikan dari seluruh maskapai dunia.

Vice President Corporate Communications Garuda Indonesia, Benny S. Butarbutar mengatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh jajaran karyawan dan manajemen Garuda Indonesia, melalui berbagai upaya berkesinambungan yang dilakukan dari aspek layanan hingga operasional. Pencapaian ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk mempertahankan kinerja terbaik dalam memberikan layanan terhadap para penumpang Garuda Indonesia.

“Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh penumpang yang telah memberikan dukungannya dalam proses penilaian yang dilakukan oleh TripAdvisor. Dukungan tersebut sangat memiliki arti penting bagi kami, mengingat seluruh usaha dan kerja keras kami dalam memberikan layanan yang terbaik telah diakui oleh dunia internasional,” ungkap Benny.

Tahun 2017 ini merupakan tahun pertama kalinya TripAdvisor memasukan dan mengulas kategori maskapai penerbangan dalam ajang penghargaan “TripAdvisor Traveller’s Choice Awards” tersebut. Dengan adanya kategori maskapai penerbangan pada penghargaan tersebut, TripAdvisor berupaya membantu wisatawan dalam membuat pilihan perjalanan paling baik, berdasarkan pengalaman dari komunitas pengguna TripAdvisor sendiri.

Selain Garuda Indonesia, sejumlah maskapai penerbangan dunia lainnya yang masuk pada peringkat “TripAdvisor Traveller’s Choice Awards” tersebut adalah Emirates, Singapore Airlines, Azul, Jet Blue, Air New Zealand, Korea Air, Japan Airlines, Thai Smile dan Alaska Airlines.