Menikmati Hidangan dengan Lelehan Keju di Atas Bus Vintage

VIVA.co.id – Setelah meluncurkan The Cheese Bar, Matthew Carver kembali memanjakan pencinta keju di kota London, Inggris dengan meluncurkan sebuah layanan yang disebutnya The Cheese Bus. The Cheese Bus adalah bus Routemaster vintage yang mampu menampung 72 pencinta keju untuk mengetahui lebih jauh dan mencicipi segala hidangan dari keju.

Pada tanggal 9 Juni, mendatang, bus ini akan membawa penggemar keju pada tur keju keliling London, dengan berhenti di Kupros Dairy di Cheshunt, La Latteria di Acton, Maltby Street Market, Kappacasein di Bermondsey, dan, akhirnya, Meksiko Gringa Dairy di Peckham.

Setiap kunjungan akan berlangsung selama sekitar satu jam, dengan pelajaran rinci tentang sejarah tempat dan petualangan di pembuatan keju mencicipinya. Tujuan terakhir berhenti di Camden, di mana Matthew akan memperkenalkan orang-orang untuk mencoba beberapa keju klasik dengan segala kelezatannya.

Jika Anda pencinta keju dan penasaran dengan The Cheese Bus sebaiknya Anda mengunjungi website London Food Month, di mana tiket akan mulai dijual pada tanggal 2 Mei.

Setiap tiket dibanderol dengan biaya £75 atau sekitar Rp125 ribu, tapi itu tidak termasuk tur sehari penuh ditambah makanan.