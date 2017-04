Justin Bieber Siapkan Lagu Baru untuk Penggemar?

VIVA.co.id – Setelah merilis album Purpose pada November 2015 lalu, Justin Bieber tampaknya tengah mempersiapkan karya terbarunya. Pada 12 April lalu, pria 23 tahun ini mengunggah sejumlah foto di Instagram yang menunjukkan dirinya tengah berada di sebuah studio rekaman.

Terdapat empat foto yang diunggah oleh mantan kekasih Selena Gomez tersebut. Foto hitam putih tersebut diunggah tanpa ada keterangan atau caption apapun.

Dalam foto tersebut, Bieber tampak mengenakan hoodie dengan tulisan Purpose Tour dan celana abu-abu. Bieber juga terlihat seperti tengah bernyanyi dengan microphone di depannya dan bermain piano di dalam studio tersebut.

Beberapa lembar lirik lagu juga sempat terlihat di foto tersebut, namun sayang tulisannya pada lirik tersebut tidak dapat dibaca dengan jelas. Dilansir laman Us Weekly, masih belum jelas apakah Bieber memang tengah dalam proses rekaman lagu untuk album kelimanya atau mengerjakan sebuah proyek bersama musisi lain.

Manajer Bieber, Scooter Braun juga sempat mengunggah salah satu dari empat foto tersebut dengan sebuah keterangan di bawahnya. "The world has no idea!! @justinbieber," tulisnya membuat Belieber (penggemar Bieber) penasaran.

Belieber (fans berat Bieber) yang sudah terlanjur senang dengan unggahan ini pun mengungkapkan kegembiraannya. "AKU SIAP," tulis seorang pengguna Instagram.

"Aku merasakan musik baru akan hadir dan aku belum siap untuk itu, aku sangat syok," kata pengguna lain.