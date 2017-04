Avocaderia, Resto-Bar Bertema Buah Alpukat

Our favorite time is Lunch time! Beautiful toast by @datesandavocados #avocaderia #spreadthelove #smashedinnyc #avocaderianyc #healtyandtasty #avocado #avotoast #avocadotoast #foodart #aguacate #avorose #newforkcity #forkyeah #equinoxnyc #eeeeeats #EEEEEATS #nyceats #nycfoodie #noleftovers #eatingnyc #BrunchBoys #healtyfats #NYC #nyu #vegan #vegannyc

A post shared by Avocaderia (@avocaderia) on Mar 22, 2017 at 11:03am PDT