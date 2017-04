Curahan Hati Bintang Fast and Furious soal Paul Walker

VIVA.co.id – Fate of the Furious adalah film Fast and Furious yang dikerjakan dan dirilis tanpa kehadiran sosok Paul Walker. Hal ini meninggalkan kesan mendalam bagi para pemain, salah satunya bagi Michelle Rodriguez yang memerankan tokoh Leticia Ortiz di film tersebut.

Dalam wawancara bersama E!News saat premiere film tersebut, Rodriguez mengaku bahwa pembuatan film terasa sangat sulit tanpa kehadiran sosok Walker. Tetapi ia harus tetap menjalankan proses tersebut. Seperti diketahui, Walker tewas akibat kecelakaan pada 2013 lalu.

"Tidak mudah," katanya saat menjelaskan proses pembuatan film tanpa Walker. "Aku rasa itulah alasan mengapa film ini sedikit kelam dan bukan sesuatu yang menyenangkan dan main-main...tapi pada akhirnya, yang diperlihatkan adalah sebuah monster yang belum pernah ada di Hollywood sebelumnya," kata perempuan kelahiran 1978 tersebut.

"Tidak ada yang menghabiskan US$300, US$250 juta (Rp3,3 triliun) untuk film ini selain film Sci-Fi (Science Fiction). Oleh karena itu, kami punya tanggung jawab dan harus menjaga itu."

Rodriguez mengungkapkan bahwa Walker adalah satu alasan mengapa para pemain mau kembali terlibat dalam film tersebut. "Dia (Walker) yang menjaga kami tetap semangat dengan apa yang kami lakukan. Dia adalah bagian dari keluarga besar ini," ungkapnya.

Fate of the Furious memang berbeda tanpa kehadiran Walker. Film ini juga menghadirkan pemain baru seperti Helen Mirren, Charlieze Theron dan Scott Eastwood.

Saat pertama kali bergabung dengan film ini, Scott Eastwood mengunggah sebuah tulisan emosional di Instagram untuk sahabatnya, Paul Walker pada April 2016 lalu.

"Sangat sulit mengungkapkan betapa bahagianya aku untuk film Fast & Furious. Bagiku, film ini lebih dari sekedar franchise. Ini adalah warisan. Aktor hebat yang sudah ada di dalamnya sudah menjadi sebuah keluarga. Aku tidak sabar untuk bergabung di dalamnya," tulisnya.

"Paul adalah teman dekatku. Kami menderita bersama, bepergian bersama dan ia adalah panutan dan sosok berpengaruh dalam hidupku di masa dua. Bahkan hingga sampai saat ini. Ia adalah kakak bagiku. Bagiku bergabung dengan F&F, menjadi bagian dari cerita Paul, dan FAST family seperti mimpi yang menjadi kenyataan," ungkapnya.