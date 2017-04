Drama Korea Lee Min Ho Kini Tayang di Indonesia

VIVA.co.id – The Legend of the Blue Sea, kini hadir di Indonesia. Mulai hari ini, seluruh episode lengkap dengan teks terjemahan Bahasa Indonesia telah tersedia, baik melalui streaming maupun offline oleh para pengguna iflix Tanah Air.

Disutradarai oleh Jin Hyok dan ditulis oleh Park Ji Eun, The Legend of Blue Sea bercerita mengenai seorang penipu jenius (Lee Min Ho) yang bertemu dengan putri duyung terakhir di dunia (Jun Ji Hyun). Sang putri duyung, harus mencoba beradaptasi dengan kehidupan di darat dan dua kaki manusianya.

Ketika masa lalu dan masa kini saling bertemu, pasangan ini menyadari adanya hubungan erat pada masa lalu mereka, menyingkap sebuah drama fantasi menawan yang membuat penonton semakin percaya pada takdir dan nasib baik. Lalu, bagaimana nasib kedua insan berbeda dunia itu?

Bersama dengan para aktor dan aktris veteran Song Dong Il, Mun Soo Ri, Hwang Shin Hae, Na Yong Hi, dan Choi Chong Wu, jajaran bintang ternama ini akan menghibur para penggemar drama Korea dari segala usia di masing-masing wilayah.

The Legend of the Blue Sea menjadi bagian dari katalog drama Korea yang beragam dan terdepan di iflix, termasuk salah satu drama fantasi Korea dengan rating tertinggi, Goblin, Boys Over Flowers, My Love from the Star, dan masih banyak lagi.

"Antusiasme penonton terhadap drama Korea sangat besar, terutama sejak pertama kali kami menayangkan Goblin di iflix. Indonesia merupakan penggemar berat drama Korea," ujar CEO iflix Indonesia, Cam Walker, dalam acara temu media di Conclave, Jakarta.

Layanan ini menyediakan berbagai film asing dengan teks terjemah Bahasa Indonesia. Dibanderol dengan harga Rp39 ribu per bulan, layanan tersebut bisa diakses tanpa batas.