Caitlyn Jenner Bicara soal Operasi Ganti Kelamin

VIVA.co.id – Caitlyn Jenner siap buka-bukaan melalui buku berjudul, The Secret of My Life. Dalam buku tersebut, Caitlyn yang sebelum berganti kelamin bernama Bruce Jenner ini membuka kisah masa lalunya, hingga ia memutuskan menjadi wanita.

Dalam bukunya tersebut, dikabarkan Caitlyn membahas soal topik yang sangat sensitif yakni, soal tiga kali kegagalan pernikahannya dan juga operasi ganti kelamin saat memutuskan menjadi perempuan.

Pada awalnya, mantan atlet ini tak tertarik untuk membuka soal masa transisinya dari pria menjadi wanita. Namun, akhirnya ia berubah pikiran. Ia merasa harus bicara karena publik akan selalu penasaran.

"Saya menceritakannya karena saya percaya pada kejujuran. Jadi kalian semua bisa berhenti menatap. Kalian ingin tahu, jadi sekarang kalian tahu," kata Caitlyn seperti dilansir dari Radar Online.

Ia pun mengungkapkan bahwa ini adalah pertama dan terakhir kali ia membahas soal keputusannya berganti kelamin. "Operasinya berjalan sukses, dan saya tidak hanya merasa cantik tetapi juga merasa bebas," katanya.

Ia mengaku tak butuh waktu lama baginya saat memutuskan menjalani operasi ganti kelamin. Ia juga tak melalui masa-masa sulit. “Saya hanya ingin memiliki bagian hak yang tepat,” ujarnya.

Tak hanya membahas soal tersebut, kabarnya ia pun akan membongkar aib keluarga Kardashian lainnya.

Caitlyn yang pernah menikah dengan ibunda Kim, Kris Jenner sangat mengetahui rahasia dan aib keluarga Kardashian. Dan kabarnya, Kim sangat ketakutan soal isi buku tersebut.

"Kim sangat panik sekarang, memikirkan kemungkinan yang akan dikatakan Caitlyn. Caitlyn tahu banyak rahasia Kim," ujar sumber.