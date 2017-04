Beauty and the Beast Pecahkan Rekor Baru yang Fantastis

VIVA.co.id – Beauty and the Beast meraup keuntungan yang fantastis, hanya dalam beberapa minggu saja. Film ini sudah melewati angka US$1 miliar, dari hasil pemutaran secara global.

Dengan pendapatannya tersebut, Beauty and the Beast tercatat sebagai film musikal live-action terbesar yang perah dibuat. Dilansir Digital Spy, Beauty and the Beast sudah memecahkan rekor sebelumnya sebagai film dengan rating PG yang paling sukses di hari pertamanya di AS.

Saat pembukaan, film ini meraup US$179 juta dan kini sudah mencapai US$435,9 juta di AS dan Kanada.

Namun, penghasilan Beauty and the Beast ini masih kalah, jika dibandingkan dengan film Disney lain, seperti Frozen yang menutup penghasilannya dengan US$1,3 miliar. Akankah Beauty and the Beast bisa melampaui penghasilan Frozen, setelah menutup sepak terjangnya di layar bioskop dunia nanti?

Meski punya pendapatan yang fantastis, namun film yang dibintangi Emma Watson tersebut tidak akan dibuat sekuelnya. Bagi para penggemar, jangan khawatir, karena pihak studio masih mengamini kemungkinan film spinoff dan prekuel dari kisah tersebut. (asp)