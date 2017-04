Pesan Cinta Mendalam Miliarder Qatar untuk Janet Jackson

VIVA.co.id – Janet Jackson dan miliarder Qatar, Wissam Al Mana, memutuskan untuk bercerai setelah lima tahun menjalani rumah tangga.

Mereka sepakat bepisah setelah Janet melahirkan anak pertama mereka awal bulan ini. Namun, meski kini Janet telah berpisah, tak nampak wajah kesedihan. Ia bahkan selalu terlihat bahagia. Baru-baru ini, Janet pun berbagi foto kebersamaannya dengan sang buat hati Eissa.

Ini merupakan foto pertama si kecil yang dipamerkan Janet di hadapan publik. Lewat akun Instagram, Janet Jackson memamerkan foto menggemaskan putranya. "My baby and me after nap time."

Dilansir Daily Mail, foto lucu itu diposting oleh penyanyi berusia 50 tahun Jumat, 14 April 2017. Foto itu memperlihatkan Janet tersenyum sambil mengecup kening bayi mungilnya.

Berbeda dengan Janet, Wissam Al Mana justru belum bisa berpaling dari Janet. Ia masih menunjukkan perasaan sayangnya untuk ibu dari anak mereka yang baru lahir. Bahkan, Wissam membukukan kutipan cinta untuk penyanyi berusia 50 tahun itu ke situs pribadinya pada hari Jumat.

"LOVE

To the most beautiful person in the world, thank you for

your divine love, your eternal support and for being my

best friend. I love you so much, inshallah

we will be together in the Great Forever x"

Tak hanya membuat kata-kata yang indah, Wissam juga menampilkan foto Janet dengan rambut keritingnya yang terurai. Pada halaman judul website-nya, Al Mana juga sempat berbagi kutipan samar dari Al-Qur'an yang mengisyaratkan perpecahan terbaru mereka.