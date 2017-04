Artis Korea Ramai-ramai Nonton Konser Coldplay

VIVA.co.id – Kedatangan grup band asal inggris, Coldplay dalam rangkaian tur ke Asia 2017 ini menimbulkan euforia, tidak hanya masyarakat umum juga kalangan selebriti termasuk artis Korea Selatan.

Deretan aktris, K-Pop, hingga personel boyband berbondong-bondong menyaksikan grup band pelantun lagu 'Up and Up' yang berdasarkan jadwal turnya manggung di Seoul Korea Selatan pada 15 April 2017 kemarin.

Sebut saja, Mr Kanggun personel dari CNBLUE salah satu grup band pop rock Korea Selatan. Dalam akun instagramnya @Mr.K ini memposting sebuah foto panggung dari arah depan, saat kembang api mengiringi penampilan Coldplay malam itu.

Selain Mr Kanggun, Lee Jong Hyun yang juga personel CNBLUE juga turut hadir dalam konser Coldplay, dalam sebuah video yang diunggah dalam akun instagram @cnbluegt, Jong Hyun datang bersama aktris Park Shin Hye yang pernah digosipkan berpacaran.

Selain kedua personel CNBLUE, ada Kang Sora yang juga diketahui menonton konser Coldplay. Artis Korea Selatan ini juga mengunggah videonya dalam akun instagramnya @reveramess_.

Keberadaan artis Korea ini di tengah-tengah penonton coldplay sontak membuat netizen terkejut.

"waahhh you are watching also unniie? @reveramess_ ?? ?? ???? @xxteukxx ?????," ujar salah satu netizen dalam akun instagram Kang Sora.

"Ternyata idol kita kalo ketemu idolnya kelakuannya sama aja kayak kita," tulis netizen asal Indonesia dalam akun Instagram @cnbluegt.