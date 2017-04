Ucapan Romantis Adik Nagita Slavina Bikin Netizen Meleleh

VIVA.co.id – Adik Nagita Slavina, Caca Tengker, resmi dipersunting seorang pengusaha muda, Barry Tamin. Kedua mempelai terlihat begitu bahagia saat acara pernikahan yang berlangsung di Ballroom Hotel Mulia, Jakarta.

Dari pantauan akun Instagram @cacatengker , ia mengunggah foto pernikahannya disertai judul yang begitu romantis. Dalam foto tersebut, Caca terlihat mengenakan kebaya putih dengan rambut disanggul, serta pulasan lipstik merah merona.

"It's not being in love that make me happy, it's being in love with you that makes me happy,” tulis Caca dalam akun instagramnya.

Kemudian, foto yang kedua menunjukkan Caca yang sedang memasangkan cincin pada sang suami, Barry Tamin. Tidak lupa, judulnya juga begitu romantis.

"Don’t forget that you wear a ring to remind you of your promise made on your wedding day. We never make a promise to things that are going to be easy, but the things that we know will require courage".

Para netizen pun turut menambah kebahagiaan dari keduanya. Banyak komentar positif di foto tersebut.

"Subhannallah aura kecantikannya keluar bgt. Btw, happy wedding mba caca semoga menjadi keluarga yang SAMAWA @cacatengker"

"Happy wedding kak caca... semoga bahagia selalu & selamanya"

"Hwd kak caca... Ga kakak, ga adeknya sama-sama cantik hadeuh, cantiknya pake bgtbgtbgt"