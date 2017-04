Jalan Berliku Bunga Mengejar Mimpi, Insiden dan Kontroversi

Puteri Indonesia 2017 - Bunga Jelitha Ibrani We are proud of you! Lets fight for INDONESIA ???????????????? ???? @intanavantie.inav @emasputihplg ???? @bluretteflorist Sash @selempanghits Thank you for support this event ???????? #puteriindonesia2017 #yayasanputeriindonesia #mustikaratu #missuniverseindonesia #missinternationalindonesia #misssupranationalindonesia

A post shared by Puteri Indonesia (@officialputeriindonesia) on Apr 1, 2017 at 7:53am PDT