Wajah Anak Janet Jackson dan Miliarder Qatar

VIVA.co.id – Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Janet Jackson memamerkan wajah anak laki-lakinya, Eissa di media sosial. Bayi berusia tiga bulan tersebut adalah anak semata wayang dari pernikahan Janet dengan miliarder Qatr, Wissam Al Mana.

Dalam foto yang diposting di akun Twitter Janet, penyanyi ini tampak mencium bayinya yang baru berusia tiga bulan tersebut. "My baby and me after nap time," tulis Janet.

Seperti dilansir dari Aceshowbiz, Janet dan Wissam dikaruniai anak pertama pada 3 Januari lalu. Namun, awal bulan ini, Janet membawa kabar yang mengejutkan. Ia memutuskan berpisah dari sang suami setelah lima tahun terikat pernikahan.

Pelantun All For You ini memutuskan fokus mengurus anak setelah bercerai dari Wissam. Hal ini sangat menyedihkan keluarga dan juga sahabat-sahabatnya. "Menyedihkan, Janet dan Wissam memutuskan berpisah," kata salah satu teman Janet.

My baby and me after nap time. pic.twitter.com/5srdrzn8Ex — Janet Jackson (@JanetJackson) 15 April 2017