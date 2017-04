Fate of Furious Rebut Rekor Star Wars: The Force Awakens

VIVA.co.id – Dalam hitungan hari, film Fast and Furious 8 telah mencatat sejarah baru, mengalahkan Star Wars: The Force Awakens. Film franchise yang menghadirkan banyak adegan aksi, juga balapan mobil di jalanan itu menjadi salah satu yang dinantikan di tahun ini.

Film garapan sutradara F.Gary Gray tersebut, menggebrak box office dan memecahkan rekor di hari pembukaan. Dilansir Screen Rant, film yang juga berjudul The Fate of the Furious ini menghasilkan US$532,5 juta, atau sekitar Rp7,07 triliun di minggu pertama pemutarannya.

Jumlah pendapatannya mengalahkan kesuksesan film Star Wars: The Force Awakens di 2015, yang pernah memecahkan rekor dengan angka pendapatan sebesar US$529 juta, atau sekitar Rp7,02 triliun.

Dari data Variety, jumlah besar yang dihasilkan Vin Diesel cs itu 80 persennya berasal dari pasar internasional. Di pasar domestik, film ini menghasilkan US$100,2 juta saja, sedangkan di China mencapai US$190 juta.

Film pendahulunya, Fast and Furious 7 yang hadir di bioskop pada 2015, hanya sempat bertengger di puncak sementara waktu, sebelum akhirnya tergeser Jurassic World. Fast and Furious terbaru ini sudah menyiapkan dua sekuel lainnya mendatang, bahkan ada rencana pembuatan film spinoff untuk Hobss. (asp)