Misteri Kemunculan Mendiang Carrie Fisher di Star Wars Baru

VIVA.co.id – Presiden Lucasfilm, Kathleen Kennedy mengkonfirmasi kabar kemunculan Carrie Fisher sebagai Leia di Star Wars Episode IX. Kennedy menjawab hal tersebut melalui program Good Morning America. Ia menjelaskan Carrie akan banyak tampil di Star Wars: The Last Jedi, tapi tidak akan muncul di Episode IX.

"Kami telah menyelesaikan semuanya (dengan Leia) di (film) kedelapan dan Carrie tentu saja sosok fenomenal di film ini. Kami juga bahagia sempat menyelesaikan syutingnya pada musim panas lalu," kata Kennedy seperti dikutip dari Ace Showbiz.

Namun, karena Carrie telah pergi lebih dahulu untuk selamanya, Carrie tidak bisa muncul di sana nantinya.

"(Saat Carrie meninggal) Episode IX kami belum menyelesaikan skenarionya. Kami akan memulai pada Januari dan sayangnya Carrie tidak akan berada di film Star Wars Episode IX," ujar Kennedy lagi.

Sementara kakak Carrie, Tod mengatakan hal sebaliknya. Todd menjelaskan, ia dan saudara Carrie lainnya, Billie Lourd telah melihat cuplikan untuk Episode IX.

Tapi melihat dari perkataan Kennedy, The Last Jedi akan jadi penampilan terakhir Carrie sebagai Jenderal Leia. Star Wars: The Last Jedi akan tayang di Amerika Serikat pada 15 Desember mendatang. (hd)