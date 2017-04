Caitlyn Jenner Janji Tak Mau Bercinta dengan Wanita

VIVA.co.id – Janji Caitlyn Jenner tidak akan pernah berhubungan seks dengan seorang wanita lagi, menjadi pernyataan yang menghebohkan.



Tak hanya itu, Caitlyn Jenner yang awalnya dikenal dengan nama Bruce Jenner ini juga mengaku, seks kini bukan lagi jadi prioritas utamanya setelah dia melakukan operasi ganti kelamin.

Dilansir laman Female First, transgender berusia 67 tahun ini, sebelum menjalani transisi gendernya telah mengakui, bahwa kini dia berpikir tentang memiliki 'teman wanita masa depan' tapi tidak memiliki rencana untuk terlibat erat dengan satu wanita dalam waktu dekat setelah operasi ganti kelaminnya berhasil.

Berbicara tentang keinginannya dalam masalah hubungan asmara, lewat bukunya "The Secrets of My Life", dia menulis, "Teman wanita masa depan. Ya, saya berpikir tentang itu. Sebuah masa depan? Pendamping seks perempuan? Tapi setidaknya bukan untuk saat ini, dan mungkin tidak akan pernah."

Seperti diketahui, sebelumnya, bintang 'Keeping Up With the Kardashians' yang sebelumnya menikah dengan Kris Jenner, Linda Thompson dan Chrystie Jenner ini sempat mengatakan bahwa bercinta tidak lagi masuk dalam daftar utama dan bukan lagi menjadi hal penting yang harus dilakukan dalam hidupnya saat ini.

"Dari hal yang paling penting dalam hidup saya, seks ada di daftar paling bawah."

Caitlyn pun mengaku, ia tidak pernah merasa seperti menikmati malam penuh gairah dengan laki-laki di masa lalu. Dan kini, ia sedang mempertimbangkan, mengubah caranya.

Mantan atlet Olimpiade ini sebelumnya juga mengatakan, "Saya tidak pernah memiliki kecenderungan ... Mungkin sikap yang mungkin berubah jika saya memiliki bedah kelamin."

Diakui oleh Caitlyn, kini dia merasa lebih cantik dan bebas setelah menjalani operasi ganti kelamin awal tahun ini.

"Operasi itu sukses, dan saya merasa tidak hanya cantik, tapi juga merasa lebih bebas."

"Saya hanya ingin memiliki semua bagian yang tepat. Saya juga lelah menyelipkan organ intim pria itu di sepanjang waktu."

"Saya merasa akan hidup lebih otentik untuk pertama kalinya dalam hidup saya."

Semua kisah Caitlyn yang mengubah kelaminnya lewat operasi itu, telah dia tulis dalam bukun 'The Secret of My Life' yang akan dirilis pada tanggal 25 April 2017.