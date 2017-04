Ulang Tahun, Victoria Beckham Dilupakan Putra Sulung?

VIVA.co.id – Victoria Beckham menerima banyak kado dan doa di hari ulang tahunnya, Senin 17 April 2017. Tak hanya kado dan doa, yang lebih istimewanya lagi, putrinya, Harper (5) menyanyikan lagu tema ulang tahun sebagai kado spesialnya untuk sang ibu.

Dilansir laman Female First, perancang busana yang kini genap berusia 43 tahun yang telah dikaruniai empat anak--Brooklyn (18), Romeo (14), Cruz (12), dan Harper(5) dari perkawinannya dengan David Beckham ini memposting momen bahagianya itu, dan memamerkan video putrinya bernyanyi di akun Instagram miliknya.

???????? I love u @davidbeckham @brooklynbeckham @romeobeckham @cruzbeckham ???????????????? A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on Apr 17, 2017 at 9:43am PDT

Tak hanya Harper yang memberikan ucapan selamat lewat lagu untuk Victoria sang ibu. Cruz, juga ikut memamerkan fotonya, berpose dengan sang bunda di akun miliknya. "Ibu sayang, selamat ulang tahun, kau adalah ibu terbaik yang pernah kumiliki @victoriabeckham #bestmumever."

Tak mau ketinggalan, Romeo juga posting foto dirinya dengan ibunya, yang memandang bahwa Victoria adalah ibu yang menakjubkan dan sempurna untuknya. Bahkan Romeo pun menggambarkan bahwa ibunya wanita pemberani.

"Mum, I love u so much and hope you have the best day ever!! You are the most amazing mum and you are perfect In every way. I love how you make me laugh every day and whatever happens you always seem to be happy. I love you to the moon and back xx have the best day ever !!" tulisnya.

Mum, I love u so much and hope you have the best day ever!! You are the most amazing mum and you are perfect In every way. I love how you make me laugh every day and whatever happens you always seem to be happy. I love you to the moon and back xx have the best day ever !! ? A post shared by Romeobeckham (@romeobeckham) on Apr 17, 2017 at 10:29am PDT

Tak mau ketinggalan dengan anak-anaknya, David Beckham pun memberikan ucapan tulus untuk sang istri di akun Instagram. Sambil memajang foto masa lalu Victoria dengan jaket kulit hitam, David menulis, "Happy birthday to An amazing mummy , wife and friend .. We Love you Have a beautiful day x @victoriabeckham @brooklynbeckham @cruzbeckham @romeobeckham."

Happy birthday to An amazing mummy , wife and friend .. We Love you Have a beautiful day x @victoriabeckham @brooklynbeckham @cruzbeckham @romeobeckham #@HarperSeven A post shared by David Beckham (@davidbeckham) on Apr 17, 2017 at 9:43am PDT

Meski semuanya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Victoria, satu dari anggota keluarga itu, Brooklyn justru tak terlihat memberikan ucapan selamat untuk sang bunda. Dikabarkan, kini Brooklyn tengah berada di Coachella Valley Music and Arts Festival, menikmati makan malam perayaan di Nobu di Malibu, Los Angeles, sebelum ulang tahun ibunya.