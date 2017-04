Lady Gaga dan Bradley Cooper Syuting di Panggung Coachella

VIVA.co.id – Musik, tarian, dan nuansa yang seru selalu identik dengan festival Coachella. Festival musik dan seni yang setiap tahun digelar di California, Amerika Serikat itu selalu dipenuhi banyak artis dan anak muda dari berbagai daerah.

Salah satu pengisi utama di Festival Coachella adalah Lady Gaga yang menggantikan Beyonce tahun ini. Bukan hanya menghibur pengunjung festival itu, Lady Gaga juga akan syuting film dengan aktor top Bradley Cooper.

Berdasarkan informasi yang dirilis Coachella, dilansir IB Times, pelantun Born This Way itu memang dijadwalkan melakukan syuting film A Star is Born. Dia akan melakukan proses pengambilan gambar bersama aktor nominasi Oscar saat festival berlangsung.

Adegan akan diambil di Empire Polo Club. Gaga dan Cooper disebut-sebut akan syuting di atas panggung dengan konsep konser bertema country. Syuting akan dilakukan pada 18 dan 19 April 2017.

Lady Gaga juga mengundang para penggemarnya untuk ambil bagian di proses pengambilan gambar tersebut. Hasil penjualan tiketnya akan disumbangkan untuk para penderita penyakit jiwa.

"Adegannya akan menggambarkan konser musik Country Western. Semua monsters (penggemar Lady Gaga) bisa datang dengan pakaian denim dan boots yang nyaman," kata Gaga. (ase)