Kunto Aji, Eva Celia, Jordy Waelauruw Gelar Tur 6 Kota

VIVA.co.id – Kunto Aji, Eva Celia, dan Jordy Waelauruw siap menampilkan kolaborasi cemerlang. Ketiganya sepakat untuk berjalan bersama dalam sebuah tur enam kota bertajuk MLDSPOT Intimate Tour 3 Cerita, 1 Ruang.

Ide tur ini awalnya sederhana. Kunto Aji dan timnya ingin menyuguhkan sebuah showcase intim dengan para penonton. Ia bertemu dengan Eva Celia dan seorang musisi, pemain trompet muda dan berbakat, Jordy Waelauruw.

Ada semangat yang sama di antara mereka bertiga, yakni memperdengarkan album debut mereka seluas mungkin. Kunto Aji dengan album Generation Y (2015), Eva Celia bersama album And So It Begins (2016), dan Jordy Waelauruw dengan albumnya, Standstill yang segera rilis dalam waktu dekat.

“Setelah bertemu dan ngobrol lebih jauh bersama Eva Celia dan Jordy Waelauruw, ternyata kami bertiga punya frekuensi yang sama dalam bermusik. Bagaimana kami memperlakukan musik, terlebih kepada karya-karya yang kami buat," ungkap Kunto Aji dalam rilis yang diterima VIVA.co.id, Selasa, 18 April 2017.

Kunto Aji, Eva Celia, dan Jordy Waelauruw sepakat menjadikan panggung mereka ini tidak hanya tersaji satu kali, namun memanjangkannya ke enam titik, yaitu Surabaya, Malang, Yogyakarta, Semarang, Bandung, dan Jakarta yang akan dimulai 6 Mei 2017. (art)