Terus Kreatif di Dunia Fesyen ala Desainer Jerman

VIVA.co.id – Setiap orang memiliki kreativitas yang berbeda-beda. Untuk menemukan sumber kreativitas itu memerlukan proses yang terbilang tidak mudah.

Menurut desainer fesyen sekaligus jurnalis asal Jerman, Diana Murek, menemukan kreativitas memerlukan proses yang cukup panjang. Terlebih bagi desainer fesyen, tetap harus relevan dengan tren terkini.

"Butuh waktu cukup panjang untuk membuat sebuah koleksi karena membutuhkan berbagai sumber, riset serta inspirasi. Tetapi tetap harus relevan dengan lingkungan sekitar dan juga menampilkan keunikan tersendiri," ujar Diana, ditemui dalam temu media Fashion Workshop bersama Istituto Marangoni, di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa 18 April 2017.

Dituturkan Diana, inspirasi juga bisa didapatkan dari mana saja dan tergantung pada kebutuhan masing-masing individu. Menurutnya, sumber inspirasi setiap orang juga tidak bisa digeneralisasi.

"Ada yang mendapatkan inspirasi setelah mendengarkan musik atau puisi. Tapi, ada juga yang butuh visualisasi untuk mendapatkan inspirasi seperti karya seni lukis, fashion show, theater atau film. Tidak ada yang sama," katanya.

Diana yang akan mengisi workshop yang digelar oleh Jakarta Fashion Week itu, menjelaskan, untuk bisa terus kreatif, harus bisa mendapatkan identitasnya. Dengan begitu, masyarakat mudah mengenali hasil karya buatannya.

"Yang terpenting adalah bagaimana menciptakan identitas sebuah karya di mata masyarakat luas, tapi itu juga yang sangat sulit. Intinya, kombinasi semua yang relevan di lingkungan, tren terbaru, serta pakaian musiman tapi tetap memberikan ciri khas dari dirimu," tuturnya sambil tersenyum.

Workshop yang dihadiri oleh Diana Murek merupakan kolaborasi antara Jakarta Fashion Week dan Istituto Marangoni, yang berjudul "Then is Now: The Value of Creativity in Fashion Today".

Dalam workshop yang digelar hari ini, Diana akan memaparkan kreativitas dalam daur ulang mode, kiat-kiat mengatasi creativity block, serta prediksi tren Spring/Summer 2018, namun tetap menghemat biaya produksi. (art)