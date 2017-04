Kolaborasi Boyzone dan Westlife Siap Hadir di Jakarta

VIVA.co.id – Bagi para penggemar boyband era 1990-an, bersiaplah untuk bernostalgia dengan penampilan Boyzone dan Westlife. Pada 21 Mei 2017 mendatang, grup duo Keith Duffy (personel Boyzone) dan Brian McFadden (eks personel Westlife), dalam konser perdana Boyzlife di Jakarta.

Konser ini merupakan konser perdana Boyzlife di Asia Tenggara. Setelah Brian memutuskan hengkang dari Westlife tahun 2004 silam, Keith Duffy pun diajak berkolaborasi dalam grup duo bernama Boyzlife.

Seperti dalam rilis yang diterima VIVA.co.id, Selasa 18 April 2017, nama Boyzlife yang dipilih menjadi nama grup duo ini, bukanlah tanpa alasan. Baik Brian maupun Keith masih memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap Boyzone dan Westlife yang sudah membesarkan nama mereka berdua. Karena itulah, nama Boyzlife diambil dari penggalan nama boyband Boyzone dan Westlife.

Konser ini diklaim akan berbeda dengan konser-konser boyband pada umumnya. Kedua personel Boyzlife sudah meleburkan pengaruh dari grup musik mereka sebelumnya. Konsep yang akan diusung Boyzlife adalah Story, Laughter, dan Music.

Nantinya, pada konser yang dijadwalkan berdurasi 90 menit itu, Boyzlife akan bernostalgia, bersenda gurau, dan yang pasti akan bernyanyi lebih dari 18 buah lagu hit dari Boyzone dan Westlife, seperti Flying Without Wings (Westlife), No Matter What (Boyzone), Love Me for A Reason (Boyzone), dan If Let You Go (Westlife).

David Ananda, Managing Director Full Color Entertainment selaku promotor menuturkan, kehadiran Boyzlife di Jakarta sudah pasti akan menjadi pelepas kerinduan para fans Westlife dan Boyzone serta memberi warna baru dalam konser-konser artis mancanegara di Indonesia.

"Konsep yang diusung Boyzlife pada konsernya sangat berbeda. Jadinya, selain dapat menjadi ‘obat’ pelepas kerinduan fans Westlife dan Boyzone, konser juga akan berlangsung intimate. Karena baik Brian dan Keith, keduanya ingin bisa lebih dekat dengan fans-fans mereka," ungkap David Ananda

Konser ini rencananya akan digelar di Lagoon Garden, The Sultan Hotel & Residence Jakarta.