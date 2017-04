Maia Estianty Beri Semangat Julia Perez

. @juliaperrezz Peduli Sahabat, bagi teman2 yang ingin membantu meringankan beban biaya pengobatan Mbak Jupe, silahkan untuk menyumbangkan di rekening •BRI : 0390-01-000811-30-1 a/n PEDULI SAHABAT. Dana yang terkumpul jg akan diserahkan utk mereka2 yg sedang berjuang melawan keganasan penyakit kanker. We love you @juliaperrezz . Dan semua yang sedang berjuang atas penyakit, semangat!!!! Jangan menyerah. #jupe #maiaestianty #kanker

