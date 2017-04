Pemeran Pirates of the Caribbean Terdahulu Reunian

VIVA.co.id – Pirates of Caribbean: Dead Men Tell No Tales kembali merilis trailer baru jelang perilisan resminya bulan depan. Dalam trailer ini, sejumlah cameo dari para pemeran lama muncul, sekaligus mengonfirmasi rumor yang beredar sejak tahun lalu.

Desember 2016, kabar tentang kembalinya Keira Knightley ke franchise ini santer terdengar. Pada trailer terbaru, kehadiran Keira jadi jawaban atas kabar tersebut. Tak hanya Keira, sebelumnya, Orlando Bloom juga terlihat di seri kali ini.

Belum ada detail yang pasti soal peran Keira. Namun, ia adalah pemeran Elizabeth Swann yang memiliki anak bernama Henry (diperankan oleh Brenton Thwaites) dan kini jadi salah satu karakter utama di film tersebut. Dilansir Cinema Blend, hubungan ibu dan anak akan sedikit diangkat nantinya.

Dengan terkonfirmasinya Keira Knightley bergabung dalam Pirates of Caribbean: Dead Man Tell No Tales ini, kemungkinan soal reuni satu keluarga, lengkap bersama Orlando Bloom, untuk melawan Armando Salazar (Javier Bardem), menambah alasan mengapa film ini layak dinantikan.

Pirates of Caribbean terbaru ini akan tayang pada 26 Mei mendatang di AS. Simak dahulu trailer terkini berikut.