Josh Duhamel Kembali Jadi William Lenox di Transformers 5

VIVA.co.id – Film Transformers tampaknya belum lengkap ketika karakter William Lennox tidak muncul pada fim Transformers ke-4, Age Of Extinction. Setelah sukses mencuri perhatian di ketiga film seri Transformers, karakter William Lennox akhirnya akan muncul kembali di film Transformers terbaru The Last Knight.

Hal ini diungkapkan oleh Josh Duhamel saat diwawancara mengenai perasaannya kembali bermain dalam film Transformers ke-5.

“Saya tadinya sedikit sedih karena saya sudah memerankannya (William Lennox) selama tiga film sebelumnya. Tapi aku baik-baik saja. Dan ketika mereka menawarkanku untuk kembali lagi, aku seperti, ‘Ya aku akan melakukannya (berakting di Transormers) lagi’,” jelasnya dikutip screenrant.com.

Josh juga mengungkapkan kekecewaannya pada sang sutradara, Micahel Bay dan Paramount Pictures ketika mengganti seluruh pemain-pemain lama dengan pemain-pemain baru, termasuk para krunya. Namun, Josh mengungkapkan bahwa bagaimana pun juga mereka menyukai Michael Bay.

Baca selengkapnya di tautan ini.