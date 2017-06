Campur Tangan Anak Bangsa di Film Wonder Woman

VIVA.co.id – Dalam film Wonder Woman (2017), yang saat ini tengah tayang di bioskop-bioskop seluruh dunia, ternyata ada campur tangan seorang anak bangsa dalam film yang dibintangi Gal Gadot tersebut.

Dia adalah Samuel Simanjuntak, yang namanya masuk ke dalam credit list dari tim produksi film Wonder Woman tersebut, seperti yang diinfokan di laman IMDb, Sabtu 17 Juni 2017.

Visual effects adalah domain keahlian yang membuat Samuel masuk dalam tim editing film tersebut. Dalam Wonder Woman, dia menjabat sebagai environment technical director dari MPC, untuk film yang disutradarai oleh Patty Jenkins itu.

Dikutip dari laman Linkedin miliknya, Samuel diketahui memang bekerja di MPC, perusahaan bidang visual effects untuk produksi gambar bergerak, baik iklan atau film.

Sebagai ahli di bidang produksi visual effect, MPC sendiri tercatat memiliki sejumlah fasilitas produksi, yang tersebar di sejumlah negara seperti London, Vancouver, Montreal, Los Angeles, New York, Amsterdam, Paris, Shanghai, dan Bangalore.

Diketahui, selain film Wonder Woman ini, sejumlah film lain yang pernah dikerjakan oleh Samuel Simanjuntak adalah Suicide Squad (2016), The Legend of Tarzan (2016), dan X-Men: Apocalypse (2016). Lalu ada juga film Pan (2015), The Martian (2015), I Cinderella (2015) , dan X-Men: Days of Future Past (2014).