Keluarga Mengenang Julia Perez Lewat Foto

VIVA.co.id – Pihak keluarga tak dapat memendam rasa rindunya kepada Julia Perez. Mereka pun memposting wanita yang akrab disapa Jupe itu akun Instagramnya.

Pihak keluarga menyebut Jupe adalah sosok wanita pekerja keras. Saat itu, Jupe sangat laris manis di sejumlah acara di televisi.

Tak hanya tulisan yang menyentuh, pihak keluarga juga memposting foto Jupe. 344 ribu netizen menyukai foto tersebut.

"Foto kenangan Jupe saat beliau masih shooting disalah satu program acara televisi ... beliau salah satu orang yg sangat pekerja keras dan disiplin waktu. Namanya menjadi besar itu semua karena kerja keras dan pengorbanannya didunia entertaimen. Terimakasih utk semua follower Setia Instagram Julia Perez yg masih setia disini ?????????????? #posting by fam????," tulis pihak keluarga.

Netizen pun bereaksi. Mereka juga mendoakan Jupe.

"jangan bersedih, jupe sudah lebih bahagia disana ketimbang di dunia manusia yg fana ????????," tulis netizen.

"I always pray for yoy kak juoe.you are my heart.i love you kk.i miss you????????," tulis netizen.

Jupe meninggal dunia pada 10 Juni 2017 kemarin karena penyakit kanker serviks yang menyerangnya beberapa tahun belakangan ini. Jupe sempat dirawat di Singapura dan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).