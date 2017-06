Gelar Konser Dunia, G-Dragon Pastikan Sambangi Indonesia

VIVA.co.id – Buat VIP (penggemar BigBang) dan juga penggemar G-Dragon, ada kabar baik untuk kalian semua. G-Dragon memasukkan Indonesia ke daftar negara yang akan dikunjunginya dalam konser dunia bertajuk Act III: Motte 'Moment of Truth the End'

Konser ini sendiri awalnya hanya dijadwalkan untuk beberapa kota seperti Seoul, Singapura, Bangkok Jepang dan Australia dan beberapa negara di Amerika Utara. Tapi ternyata Indonesia juga dimasukkan dalam jadwal tambahan konser yang dibuka di Seoul pada 10 Juni lalu itu.

Informasi ini didapat dari website resmi YG Family yang kemudian merujuk ke laman media sosial resmi promotor yang akan memboyong G-Dragon ke Indonesia, IME Indonesia.

"Indonesian VIPs! G-Dragon of BigBang is coming back to Jakarta! Event details will be released soon!," cuitan akun @IMEIndonesia, 17 Juni 2017 yang langsung mendapat respons dari para penggemar yang memang menantikan kabar baik ini.

"Ga siap liat harga," tulis seorang netizen, "Semoga rezeki gue banyak amiiin,"ujar yang lain berkomentar.

Konser ini sendiri dijadwalkan akan digelar tanggal 3 September 2017 pukul 18.30 di Indonesia Convention Exhibiton (ICE)BSD.

Selain Jakarta, ada beberapa kota yang ditambahkan dalam jadwal konser dunia GD kali ini, antara lain Kuala Lumpur, Hong Kong, Manila, dan Taipei. Meski begitu sebenarnya masih tidak menutup kemungkinan akan adanya kota lain yang dikunjungi pentolan BigBang ini.