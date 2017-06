10 Kutipan Paling Romantis dalam Drama Korea

VIVA.co.id – Sedang memikirkan cara untuk menaklukkan pujaan hati, memilih kata yang tepat untuk diucapkan terkadang bukan hal mudah. Lalu, kenapa tidak mencari referensi dari drama Korea yang biasanya sangat disukai para wanita, yang bahkan membuat hati meleleh saat mendengarnya secara langsung.

Di antara cerita-cerita yang menawan, selalu terselip kata-kata indah dari para lakon dalam drama tersebut. Entah itu senang ataupun sedih, ketika sedang jatuh cinta atau saat patah hati, kata-kata yang diucapkan mereka seolah mampu menggambarkan keadaan di kehidupan nyata.

Dilansir Dramafever, berikut 10 kata-kata paling romantis dalam drama yang bisa dijadikan rekomendasi untuk mengungkapkan perasaan kepada pujaan hati.

I Hear Your Voice

"Jangan membuang waktu dengan memikirkan akhir kita. Mari saling melihat satu sama lain lewat mata, tertawa bersama dan jujur satu sama lain. Mari hidup seperti itu."

Kata-kata ini pernah diucapkan Park So Ha, karakter yang diperankan Lee Jong Suk dalam drama I Hear Your Voice.

Boys Over Flower

"Seorang pria tidak asal 'hanya' melakukan sesuatu di depan wanita yang dia suka. Selalu ada alasan," kata Goo Jun Pyo, yang diperankan Lee Min Ho dan "Tidak ada hal seperti 'menyerah' dalam kamusku."

Full House

"Aku mencintaimu. Begitu mencintaimu hingga rasanya dunia ini akan meledak, sama seperti membutuhkan waktu untuk mengeringkan lautan, sebanyak itulah aku tidak peduli jiwaku terbakar menjadi abu. Aku mencintaimu."

Healer

"Ketika aku memegang tangannya, perasaan baik-baik saja akan menjalar dari tangan ke seluruh tubuhku. Itu luar biasa, hanya dari satu tangan memberitahukan bahwa semua baik-baik saja."

Scarlet Heart

"Apa kamu sedang mencoba untuk membuatku menyerah atau kamu ingin aku hanya melihat kamu? Kapan pun aku datang padamu, semua masalahku tampak menjadi lebih ringan. Jadi, bagaimana aku bisa hidup tanpa melihatmu."

"Aku tidak tahu sejak kapan kamu ada di hatiku, aku tidak tahu alasan hatiku berdetak setiap melihatmu."

Emergency Couple

"Masih menggunakan cara yang sama, kenapa kamu memperlakukan orang lain lebih baik tapi denganku seperti ini? Apa kamu lihat ekspresimu tadi? Aku memperingatkanmu, jangan tersenyum di depan orang itu, dan juga jangan memeluknya lagi. Jangan menunjukkan ekspresi seperti ini pada siapa pun kecuali aku."

Goblin

"Semua waktu bersamamu luar biasa. Karena harinya baik, karena tidak ada yang salah, karena mereka hanya tepat saja, aku menyukai semuanya."

Kata-kata romantis ini pernah diucapkan Goblin yang diperankan Gong Yoo untuk menggambarkan kecintaannya pada pasangannya. Juga saat mengungkapkan perasaannya, Goblin hanya memberikan bunga gandum, yang kemudian ditanyakan maknanya oleh Ji Eun Tak.

"Tapi apa makna dari bunga gandum?" yang kemudian dijawab Goblin, "Kekasih".

The Man Who Came From Star

"Setiap waktu kebersamaan kita mungkin menjadi yang terakhir. Dan itu membuat setiap momen menjadi sangat berharga."

That Winter, the Wind Blows

"Cinta itu sederhana, berakhir saat satu pasangan mengatakan selesai. Mengharap cinta dari seseorang yang tidak mencintaimu bukanlah cinta, itu kurungan. Cinta bukan negosiasi ataupun pengkhianatan. Mencoba memanipulasi orang bukanlah cinta."

It's Okay, That's Love

"Apa kamu tahu berapa banyak perbedaan pelajaran dalam hidup seseorang yang bisa dipelajari lewat cinta? Satu, itu terasa menyenangkan; Dua, itu mengajarkan kesabaran; Tiga, kamu belajar untuk memikirkan orang lain." (art)