Shah Rukh Khan Kagumi Gaya Macho Sutradaranya

VIVA.co.id – Ekspresi aneh aktor Bollywood Shah Rukh Khan dan aktris Anushka Sharma baru-baru ini tertangkap kamera secara bersamaan. Keduanya diketahui sedang terlibat proyek film bersama dengan sutradara Imtiaz Ali, untuk film berjudul Jab Harry Met Sejal.

Dilansir dari Indian Express, Minggu, 18 Juni 2017, ekspresi tersebut didapat saat keduanya bergaya membonceng Imtiaz, di hari ulang tahun sang sutradara. Anushka pun berbagi ekspresi tersebut kepada para pengikutnya di Twitter.

"Tolong jelaskan kepada dunia kenapa kamu dan aku berpose dengan ekspresi yang serupa dengan laki-laki yang berulang tahun ini, @iamsrk," tulis Anushka.

Shah Rukh kemudian membalasnya. Menurutnya, gaya Imtiaz bak model. "Jaket kulit, motor dengan atasan Pak Imtiaz yang macho! Gambar itu sudah menjelaskan. Kami seperti penggemar dari pria yang terlihat seperti model," tulis Shah Rukh.

Sebelumnya, Anushka mengunggah ucapan selamat ulang tahun kepada Imtiaz serta mengungkapkan kebahagiaannya bisa bergabung dalam proyek filmnya, yang menjadi proyek film ketiga bersama Shah Rukh Khan.

Film Anushka bersama Shah Rukh sebelumnya adalah Rab Ne Bana Di Jodi dan Jab Tak Hai Jaan. Meski sudah tiga kali bekerja sama dengan Shah Rukh, tapi film ini adalah pertama kalinya mereka bertemu di bawah arahan Imtiaz.

"Selamat selamat kepada Pak Imtiaz!! Terima kasih telah membuat Anushka bertemu dengan Sejal," tulisnya.

