Cars 3 'Salip' Wonder Woman, The Mummy Kian Terkubur

VIVA.co.id – McQueen dan rekan-rekannya dalam Cars 3 melesat di posisi puncak box office minggu ini. Baru debut, film animasi Disney-Pixar tersebut mendorong Wonder Woman lengser ke peringkat kedua.

Pihak studio memperkirakan film animasi Cars 3 ini dibuka dengan US$53,5 juta atau Rp711 miliar, sedikit lebih rendah dibanding film pendahulunya. Namun, Cars 3 masih menjadi film yang menguntungkan dan mendapat ulasan baik dari pengamat maupun penonton.

Turun ke peringkat kedua bukan berarti buruk bagi Wonder Woman. Film ini masih menghasilkan untung US$40,8 juta atau sekitar Rp542 miliar. Dikutip dari The Wrap, Senin, 19 Juni 2017, posisi tiga box office pekan ini diisi film All Eyez on Me dengan pendapatan mencapai US$27,1 juta atau sekitar Rp360 miliar. Sementara film 47 Meters Down mencapai laba bersih Rp152 miliar.

Film The Mummy yang dibintangi Tom Cruise harus rela bertengger di posisi empat saja, dengan capaian nilai US$13,9 juta di minggu keduanya.

Cars 3, film ketiga dari franchise Pixar dan Disney ini diisi suara oleh Owen Wilson, Cristela Alonzo, dengan Brian Fee duduk di bangku sutradara.

Dari Box Office Mojo berikut daftar 10 film teratas box office pekan ini.

1. Cars 3

2. Wonder Woman

3. All Eyez on Me

4. The Mummy (2017)

5. 47 Meters Down

6. Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

7. Rough Night

8. Captain Underpants: The First Epic Movie

9. Guardians of the Galaxy Vol. 2

10. It Comes At Night

