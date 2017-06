Leonardo DiCaprio Serahkan Piala Oscar Diduga Pencucian Uang

VIVA.co.id – Leonardo DiCaprio mengejutkan banyak pihak karena menyerahkan Piala Oscar dan hadiah berharga lainnya ke pemerintah. Namun, piala tersebut diketahui bukan piala yang diterimanya saat memenangkan kategori Aktor Terbaik lewat film The Revenant pada tahun 2016 lalu.

Leonardo DiCaprio menyerahkan Piala Oscar milik Marlon Brando sebagai Aktor Terbaik pada tahun 1954 dalam film On the Waterfront. Piala itu merupakan hadiah ulang tahunnya dari seorang teman atau rekan bisnis di Red Granite Pictures, rumah produksi yang menggaap Wolf of Wall Street, film Leonardo DiCaprio pada tahun 2013.

Dilansir LA Times, Senin, 19 Juni 2017, salah satu pendiri Red Granite, Riza Aziz, sedang terlibat kasus dugaan pencucian uang. Riza diduga membantu ayah tirinya, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, menggelapkan US$4,5 miliar. Leo diketahui ingin membantu proses investigasi yang sedang berlangsung.

Pihak penyidik sedang mencari berbagai aset bernilai 422 British Pound atau sekitar Rp7,1 triliun yang berasal dari real estate, perhiasan mewah, hingga barang-barang seni berharga lainnya yang terkait Red Granite.

Ketika berita ini tersebar, Leonardo langsung menyerahkan Piala Oscar tersebut untuk memudahkan pemerintah mengusut tuntas kasus ini. (one)