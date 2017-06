Heboh Wajah Roro Fitria Dipenuhi Kabel Bikin Ngilu

VIVA.co.id – Roro Fitria kembali bikin heboh dengan tingkahnya yang dinilai tak biasa. Setelah beberapa waktu lalu sempat melakukan ritual Jumat Kliwon yang dianggap aneh, kini Roro lagi-lagi jadi buah bibir.

Roro terlihat melakukan sesuatu yang disebutnya sebagai perawatan wajah dengan cara tak biasa. Banyak kabel yang menempel di wajahnya dan momen itu dipamerkan di Instagram.

"Be honest, its so hurt...but i love it," kata wanita yang ingin disapa Nyai Roro Fitria ini.

Perawatan Roro ini sontak membuat ngilu para netizen. Mereka bahkan menyayangkan perawatan Roro yang tampak menyiksa tersebut.

"Kok linu sndri nyai lihatnya," tulis seorang netizen.

"Dibagus2in dipermak sana sini nannti yg menikmati cacing. perawatan boleh sewajarnya aja."

"Nyai gimana kalo konslet. Kriput nanti," kata lainnya.

"Buset muka di apakan itu..? Mau cantik sengsara amat...."

Namun para penggemar Roro banyak juga yang membelanya. Salah satunya netizen ini.

"Suka-suka dia lah, kenape Loe semua pada sirik? Termasuk yg komentar gak jelas."