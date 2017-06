Ryan Renolds Berikan Sedikit Rahasia Tentang Film Deadpool 2

VIVA.co.id – Ryan Renolds yang sukses dengan film Deadpool, telah membagikan sebuah foto di akun Twitter mengenai Deadpool 2. Ia bepose di depan sebuah istana yang megah dengan posisi tiduran.

"Dijatuhkan oleh X-Mansion. Kejutan besar. Tidak ada orang di rumah," tulis Ryan Renolds dalam akun Twiiter.

Dilansir laman Aceshowiz, film yang pernah masuk box office dengan pendapatan Rp1,8 triliun ini, mendapatkan 230 ribu lebih 'like' dan telah di retweet sebanyak 65 ribu lebih.

Film Deadpool kedua akan diluncurkan pada 1 Juni 2018 di bioskop Amerika Serikat. Nampaknya sutradara pada Deadpool pertama, Tim Miller akan digantikan David Leitch untuk mengarahkan film yang menampilkan banyak adegan kekerasan.

Pemeran lain yang dipastikan akan bermain adalah Colossus yang diperankan oleh Stefan Kapicic dan Brianna Hildebrand sebagai Negranity Tennage Warrior. Sedangkan Josh Brolin ditambahkan sebagai Cable dan Zazie Beetz sebagai Domino.

Dropped by the X-Mansion. Big fucking surprise. No one's home. pic.twitter.com/svbUMEdKbb