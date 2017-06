Raline Shah Bangun Rumah Mewah

VIVA.co.id – Artis cantik Raline Shah diam-diam tengah mempersiapkan rumah barunya di kampung halamannya, di Medan. Rumah mewah dua lantai itu saat ini masih dalam tahap pembangunan.

Raline mengunggah foto calon rumah mewahnya itu di Instagram. 88 ribu netizen menyukai foto tersebut.

"My own house from scratch! ???? #hometown #medan," tulis Raline.

Di foto itu, Raline terlihat gembira tak sabar menanti rumah barunya. Netizen pun banyak berkomentar soal rumah baru bintang film 5cm itu.

"Semoga saya juga bisa bangun rumah seperti Raline amin," tulis netizen.

"Horas medan????????cinta tanah kelahiran,.salut buat Kak raline shah????" tulis netizen.

"home sweet home kak ralin," tulis netizen.

Namun ada juga yang menyindir soal kapan Raline membangun rumah tangga.

"rumah tangga kapan dibangun ???? mbak @ralineshah," tulis netizen.