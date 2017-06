Ternyata Ini Rahasia Kulit Cantik Kourtney Kardashian

VIVA.co.id – Sebagai salah satu klan Kardashian, Kourtney Kardashian dikenal sebagai salah satu selebriti Hollywood yang memiliki penampilan menarik. Tidak hanya soal gaya busana dan riasannya, kulit cantiknya juga kerap menjadi sorotan.

Soal kecantikan kulitnya, bintang Keeping Up with the Kardashian itu membongkar rahasianya melalui unggahan video singkat dalam akunnya di media sosial. Dia mengunggah videonya bersama dengan ahli kecantikan, bedah plastik dan rekontruksi di Beverly Hills, Dr Jason Diamond.

"Saya di sini bersama dengan Dr Diamond dan kami sedang melakukan PRP (platelet-rich plasma) dan microneedling, mengambil darahku sendiri untuk dimasukkan ke dalam kulitku," kata wanita berusia 38 tahun itu, seperti dilansir dari People, Senin, 19 Juni 2017.

PRP adalah plasma darah yang telah diperkaya dengan trombosit. Kelebihan dari perawatan ini adalah merangsang penyembuhan tulang dan jaringan lunak. Sementara microneedling adalah teknik menggunakan jarum-jarum halus yang ditusukkan ke kulit untuk merangsang peremajaan kulit.

Direktur People Style and Beauty, Andrea Lavinthal sudah mencoba perawatan ini pada akhir tahun lalu. Lavinthal menulis bahwa dia merasa seperti wajahnya dijilati oleh lidah kucing saat melakukan prosedur tersebut.

Microneedling memperkuat epidermis serta meningkatkan pembentukan kolagen dan elastin. Selain itu, membuat penyerapan produk nutrisi terserap lebih baik. Cara ini diklaim tidak akan menghabiskan banyak waktu untuk melakukan pemulihan.

"Semakin banyak wanita mencari perawatan alami yang dapat meningkatkan kesehatan kulit dan fitur mereka daripada harus mengubahnya," ujar Andrea.

Sementara itu, ini bukan kali pertama Kourtney berbagi rahasia kecantikan dengan para pengikutnya di media sosial. Pada Mei lalu, dia juga berbagi rahasia di balik styling rambutnya yang glamor.