Heboh 'Menghilangnya' Putri Charlotte

VIVA.co.id – Hari Ayah sedunia dirayakan juga oleh Keluarga Kerajaan Inggris. Pada perayaan Hari Ayah Sedunia ini, Istana Kensington merilis kolase foto yang menarik perhatian publik di media sosial. Foto tersebut penampilkan Pangeran William dan ayahnya, Pangeran Charles serta William dengan putranya, Pangeran George.

"Happy Father’s Day. Wishing all the fathers out there a very happy day," tulis caption tersebut seperti dilansir dari Daily Mail.

Namun, banyak yang tak puas dengan foto-foto tersebut. Putri Charlotte 'menghilang'. Tak ada foto William dengan anak keduanya tersebut. Hal ini mengundang kehebohan di dunia maya. Netizen justru penasaran dan bertanya, mengapa tak ada foto William dengan Charlotte.

"Foto yang menggemaskan, tapi seharusnya tidak melupakan Charlotte," kata salah satu netizen. "Di mana Charlotte, dia juga anak William," kata yang lainnya. "Aneh hanya ada foto dengan anak laki-lakinya? Di mana anak perempuannya. Dia juga tetap anaknya," kata netizen yang kecewa. "Charlotte menghilang, kasihan dia terlupakan," ujar yang lainnya.

Saat dihubungi pihak kerajaan enggan menanggapinya. Mereka tak membalas pertanyaan seputar foto Charlotte yang tak diposting.