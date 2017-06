Film Tubelight Lolos Sensor di Uni Emirat Arab

VIVA.co.id – Kabar cukup menggembirakan bagi penggemar Salman Khan, setelah film Tubelight tidak mengalami penyensoran dari lembaga sensor di Uni Emirat Arab.

Dilansir dari laman gulfnews, Senin 19 Juni 2017, Chief Operating Officer Salman Khan Films, Amar Batula yang tampaknya sangat gembira.

Kegembiraan itu, ia tuangkan dalam postingannya di akun twitter pada 18 Juni kemarin: #Tubelight UAE censor just completed! No cuts and PG13 rating! @TubelightKiEid @kabirkhankk @BeingSalmanKhan #Eid2017.”

Namun, kabar tersebut belum terverifikasi, hanya saja telah dinilai oleh persatuan bioskop lokal. Lagu pertama film Tubelight diluncurkan di Dubai pada bulan Maret. Film ini akan dirilis Kamis ini di bioskop UEA. (asp)