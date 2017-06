Intip Liburan Artis Cantik India Twinkle Khanna dan Keluarga

VIVA.co.id – Pasangan Bollywood, Akshay Kumar dan Twinkle Khanna, saat ini tengah menjadi sorotan penggemarnya, lewat perjalanan liburan di luar kota Mumbai untuk menghabiskan waktu bersama keluarga.

Lewat akun Instagram Twinkle Khanna, ia mengunggah beberapa foto dengan memperlihatkan sentuhan aksen kota kuno di Eropa, mulai dari singgahannya di Saint Tropez, Prancis. Kedua anaknya pun, Aarav dan Nitara ikut dalam liburan kali ini.

Tidak hanya itu, Twinkle juga mengunggah buku favorit bacaannya yang berjudul The Little Prince. “The Little Prince adalah salah satu buku favoritku dan ketika aku tahu penulis Antoine de Saint-Exupery besar di tempat yang sama aku tempati ini, aku bertekad untuk melihat-lihat Chateau, meski hanya dilihat dari jauh,” ungkap Twinkle dalam postingannya di Instagram.

