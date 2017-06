Pacari Bek Persija, Ariel Tatum Bikin Pengumuman Mengejutkan

VIVA.co.id – Ariel Tatum sedang menjalani hubungan asmara dengan pesepakbola, Ryuji Utomo. Meski tak banyak bicara, Tatum sangat terbuka soal kisah cintanya dengan bek Persija tersebut. Di tengah sorotan kisah asmaranya, Tatum membuat sebuah keputusan yang mengejutkan. Artis seksi ini memutuskan untuk vakum dari kegiatan keartisannya.

Hal itu diungkapkan Tatum dalam akun Instagram miliknya. Ia juga tak lagi eksis di media sosial. "After a long consideration, i have decided to go on break from both the television and any form of social medias. So see you when I see you," tulis Tatum. Ia juga mengingatkan penggemarnya untuk selalu berhati-hati dan menyebarkan cinta.

Sayang, penyanyi yang juga bintang FTV ini tak menjelaskan secara rinci alasan di balik keputusannya untuk vakum dari dunia hiburan.

Tak hanya itu, rekan duet Ari Lasso ini juga mematikan kolom komentar di Instagram miliknya. Terkait hubungan asmaranya dengan Ryuji, Ariel mengaku baik-baik saja. "Alhamdulillah baik-baik saja, aku sama pacar aku baik-baik saja," jawabnya singkat di Senopati, Jakarta Selatan belum lama ini.

Until then, take care. And dont forget to spread the love. Always.