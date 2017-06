Ancaman Mengerikan Ibunda Kim Kardashian ke Caitlyn Jenner

VIVA.co.id – Genderang perang telah ditabuhkan Kris Jenner ke mantan suaminya, Bruce Jenner, yang kini berganti nama menjadi Caitlyn Jenner. Keduanya saling menyimpan dendam dan benci. Bahkan, Kris secara terang-terangan telah mempersiapkan pembalasan yang mengerikan bagi ayah kedua anaknya itu.

Perseteruan mantan suami istri ini berawal sejak Caitlyn buka-bukaan soal aib Kris dan juga anak-anaknya, Kourtney, Kim, dan Khloe Kardashian dalam buku bertajuk, The Secrets of My Life. Permusuhan pun terjadi di antara mereka.

Dilansir dari Aceshowbiz, Kris kabarnya mengancam Caitlyn. Wanita yang disebut-sebut ambisius ini memiliki rencana mengungkap rahasia besar mantan suaminya yang memutuskan berganti kelamin menjadi perempuan tersebut. Termasuk mengungkap foto memalukan Caitlyn.

"Kris membenci Caitlyn, dan ingin menghancurkannya dengan semua foto memalukan yang dia bisa temukan dan ungkapkan," kata sumber. Ia hanya sedang mencoba menahan banyak hal tentang Caitlyn, cara mengatur termasuk saat dia marah."

Menurut sumber, Kris tidak akan sendirian menulisnya. Ketiga putrinya Kourtney, Kim dan Khloe siap membantu. Trio Karashian ini juga sakit hati dengan perbuatan Caitlyn.